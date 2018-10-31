Нове оновлення перетворює розумний годинник Apple Watch у «цеглину»

Apple припинила розповсюдження оновлення WatchOS 5.1 після повідомлень власників про помилку.

Компанія Apple вчора почала розповсюдження оновлень iOS 12.1 для iPhone і iPad, а також WatchOS 5.1 для розумних годинників Apple Watch.

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Як пише itc.ua, з оновленнями виникли певні проблеми.

Оновлення WatchOS 5.1 повинно було активувати датчик ЕКГ в розумних годинниках Apple Watch Series 4 на території США, а також додати підтримку групових відеодзвінків FaceTime і більше 70 нових емодзі.

Але відразу після виходу оновлення на форумі Reddit і в соціальній мережі Twitter почали з'являтися повідомлення про те, що після установки оновлення їхні пристрої перестали включатися. Як повідомляється, далі завантажувального екрану з логотипом Apple процес не йде. Тобто, по суті, оновлення перетворило гаджети в цеглу, резюмує видання.

Поки невідомо, в чому конкретно полягає помилка, і яка кількість користувачів, яких зачепила ця проблема. Але відомо, що Apple майже відразу зупинила розповсюдження оновлень. Тобто, розробники явно в курсі проблеми і вже займаються її вирішенням. Терміни повторного випуску оновлення WatchOS 5.1 поки не називаються.

Як повідомляв УНІАН, компанія Apple вчора презентувала нові планшети iPad Pro, новий ноутбук MacBook Air і новий ПК Mac mini.