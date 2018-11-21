У США симуляцію життя на Марсі переформатували під колонію на Місяці

Остання марсіанська симуляція закінчилася провалом.

Впродовж п’яти років невелика марсіанська колонія жила на Гаваях за багато кілометрів від цивілізації.

Гавайський центр аналогії і симуляцій освоєння космосу або HI-SEAS діяв під невеликим білим куполом на схилі масивного вулкана під назвою Мауна Лоа. Тут виживати на Марсі вчилися до шести людей впродовж року. Вони готували заморожені страви, приймали душ за 30 секунд, щоб заощадити воду, носили скафандри кожного разу, коли виходили з купола, пише The Atlantic.

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Щоб повторити затримку в зв’язку між Землею і Марсом, вони чекали 20 хвилин, щоб відправити листа родичам, а потім ще стільки ж очікували на надходження відповіді. Інколи, засинаючи в абсолютній тиші, їм дійсно здавалося, що вони на Марсі. Але у лютому цього року щось пішло не так. Остання шоста місія тривала лише чотири дні і була зупинена, коли одного з членів екіпажу винесли на ношах і відвезли в лікарню. Як виявилося, під куполом сталися проблеми з електрозабезпеченням. І процес усунення несправності закінчився тим, що один з членів марсіанської програми зазнав удару током. Інших учасників місії теж евакуювали.

Були розмови про те, щоб шоста команда повернулася. Адже пораненого учасника виписали з лікарні того ж дня. Однак, проблеми зі здоров’ям почалися в іншого члена місії, і він покинув програму. Симуляція колонії на Марсі не могла продовжуватися в складі трьох людей. Тому цілу програму поставили на паузу.

Але купол на Мауна Лао не стояв порожнім. Поки Університет Гаваїв і NASA розслідували інцидент, заможний підприємець з Нідерландів, який збудував купол, подумав, як би його можна було використати.

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Генк Роджерс заробив своє багатство, розробляючи комп’ютерні ігри. Але його захоплює освоєння космосу, а зокрема ідея побудови людських поселень в інших світах. Він стверджує, що життю на Землі, як і програмам в його комп’ютері, потрібні резервні копії. Саме тому він вирішив збудувати купол на Гаваях. А коли остання симуляція Марсу перервалася, він побачив можливість.

Під керівництвом і за фінансування Роджерса HI-SEAS відновить свою роботу цього року. Але тепер це буде не марсіанська симуляція, а колонія на Місяці.

«Та заради Бога, це ж мій купол. Я не хочу бачити, як він там просто стоїть порожній і без діла», - сказав Роджерс.

Підприємець і так хотів збудувати новий купол на Мауна Лао спеціально для симуляції життя людей на Місяці. На його думку, колонізація природного супутника Землі – це наступний логічний крок для людського освоєння космосу, який буде критично важливий для майбутньої місії на Марс.

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«Я бачу це так: ви щойно винайшли каное. Сидячи на острові Мауї ви дивитеся в напрямку Ланаї, який просто поруч. А хтось каже: «Ей, давай пливти в Англію». А я кажу: давайте спочатку допливемо до Ланаї. Давайте навчимося жити на Місяці, перш ніж почнемо спроби жити на Марсі», - сказав Роджерс.