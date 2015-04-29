Вчені: різниця у рівні освіти у світі становить століття

На думку вчених, це проявляється також і в кількості років, проведених у школі, передає ВВС Україна.

Як вважають фахівці, для подолання прірви потрібно ще 70 років.

Вчені пояснюють таку різницю тим, яку важливість надавали освіті у тій чи іншій країні історично. Якщо у Європі та Північній Америці ідея навчання людей, які не належать до еліти, стала популярною до середини XIX століття, то для більшості країн Азії, Африки та Південної Америки загальна освіта стало реальністю лише після Другої світової війни, появи Декларації ООН про права людини та разом з деколонізацією.

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При цьому впродовж останніх півстоліття процес охоплення дітей початковою шкільною освітою різко прискорився, і це призвело до того, що 90% дітей у сучасному світі отримують її.

Однак фахівці попереджають, що наразі діти і підлітки у країнах, що розвиваються, проводять у середньому 6,5 років у школі, водночас неповнолітні з розвинених держав - по 12. Дослідники закликають міжнародні організації переосмислити підхід до навчання.