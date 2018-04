Вийшла нова версія програми для створення власної вікіпедії

Компанія JotSpot випустила нову версію пакету програм, що дають змогу створювати власну вікіпедію, повідомляє Playfuls. JotSpot 2.0 розширює набір онлайнових wiki-сервісів: окрім стандартних енциклопедичних статей користувачі тепер дістали можливість створювати фотогалереї, файлові архіви та календар подій.

Компанія JotSpot була заснована 2004 року, і її сервіси вже дістали визнання журналу Forbes "Best of the Web". Програмна платформа JotSpot використовується для ведення власних енциклопедій найбільшими компаніями, включно з Intel і eBay, на сайтах яких можна знайти статті про діяльність компаній, написані користувачами мережі. Для правки статей необхідна попередня реєстрація.

Вартість місячної передплати на сервіс JotSpot для необмеженої кількості користувачів і енциклопедичних статей становить 199,95 долара.

Лента.ру