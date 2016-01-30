Російський "Протон-М" вивів на орбіту європейський супутник зв'язку Eutelsat-9B

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника корпорації "Роскосмос".

Старт ракети з космодрому Байконур був перенесений з 28 січня через несприятливі погодні умови і відбувся 30 січня о 1:20 за московським часом.

"Відбулося відділення європейського космічного апарату Eutelsat 9B від розгінного блоку. Таким чином, програма запуску виконана повністю", — повідомив співрозмовник агентства.

Запуск був проведений в рамках довгострокового контракту, укладеного в жовтні 2015 року дочірньою компанією Космічного центру імені М. В. Хрунічева International Launch Services з одним з провідних операторів супутникового зв'язку Eutelsat Communications (Франція). За останні 15 років за допомогою ракет-носіїв "Протон" було запущено 11 космічних апаратів для орбітального угруповання Eutelsat.

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Супутник Eutelsat 9B призначений для цифрового телемовлення і передачі даних в Італії, Німеччині, Греції, країнах Скандинавії і Балтії. Космічний апарат планується розмістити в орбітальній позиції 9 градусів східної довготи.

Супутник виготовлений французьким оборонно-космічним підрозділом європейського концерну Аirbus Group — компанією Airbus Defense and Space (Тулуза, Франція). Стартова маса космічного апарату — приблизно 5162 кілограма.

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Ракета-носій "Протон" і розгінний блок "Бриз-М" розроблені і серійно виробляються в Космічному центрі імені М. В. Хрунічева. Модернізована ракета "Протон-М", оснащена цим розгінним блоком, здатна доставляти на геоперехідну орбіту корисне навантаження масою понад 6 тонн.