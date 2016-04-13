Вчені мають намір відправити зонди до системи Альфа Центавра в пошуках планети, схожої на Землю

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, крихітні наносупутники повинні будуть розвивати швидкість до 160 млн км/год, щоб досягти Альфи Центавра через 20 років і послати дані на Землю.

«Breakthrough Starshot покликаний розробити роботизований нано-зонд вагою в кілька грамів і за допомогою світлового променя запустити його із швидкістю 20% від швидкості світла. Якщо все вийде, зонд зможе долетіти до Альфа Центаври через 20 років і передати зображення планет в цій системі», — повідомив Хокінг на своїй сторінці в Facebook.

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Міжзоряні космічні польоти давно вже залишаються мрією багатьох, але технічні проблеми, пов'язані з такою експедицією, надзвичайно складні.

Проте професор Хокінг сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі, що ця мрія може перетворитися в реальність швидше, ніж ми думаємо.

"Якщо ми хочемо вижити як вид, нам необхідно досягти інших зірок", - говорить він.

"За твердженням астрономів, є достатня ймовірність того, що навколо однієї з зірок сузір'я Альфа Центавра обертається планета, схожа на Землю, - зауважує вчений. - Але про це ми дізнаємось більше в наступні два десятиліття з допомогою розташованих на Землі і в космосі телескопів".

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"Технологічний прогрес, досягнутий за останні два десятиліття і в майбутньому, робить це можливим вже для наступного покоління", - вважає Хокінг.