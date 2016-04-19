Китай запропонував РФ електроніку в обмін на ракетні двигуни - ЗМІ

Про це "Известиям" повідомило високопоставлене джерело в ДК "Роскосмос". Пакетне обговорення питань передачі технологій ЕКБ і ракетних двигунів було, зокрема, відображено в офіційному протоколі за підсумками останнього засідання комісії віце-прем'єра уряду РФ Дмитра Рогозіна та заступника прем'єра держради КНР Ван Яна.

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"Ракетні двигуни і ЕКБ пов'язані воєдино, тому що в цих пунктах мова йде про обмін технологіями, а в інших випадках просто про взаємодію на більш тісному рівні", - зазначив співрозмовник видання.

Він уточнив, що китайці бажають отримати від Росії не просто кисень-гасові ракетні двигуни, але і технології їх виробництва. В обмін вони пропонують технології виробництва ЕКБ категорії Space для використання в космічних апаратах.

Джерело зазначило, що цей обмін не є рівноцінним. "Росія - лідер у сфері рідинного двигунобудування, нашідвигуни купують американські компанії", - сказав він. Китайці ж поки не змогли скопіювати найбільш просунуті американські розробки.