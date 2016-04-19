У Лондоні з'явилася копія зруйнованої ІДІЛ Тріумфальної арки: створили за допомогою 3D-принтера (відео)
Зменшену копію Тріумфальної арки, зруйнованої в сирійській Пальмірі бойовиками терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД), встановили на Трафальгарській площі в Лондоні.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC.
Вона виконана з єгипетського мармуру. Для її створення співробітники Інституту цифровий археології використовували 3D-технології.
Тріумфальна арка простоїть в британській столиці три дні. Після цього її будуть виставляти в інших країнах, зокрема в США та Об'єднаних Арабських Еміратах. Передбачається, що в наступному році копію відвезуть в Пальміру і встановлять поруч зі зруйнованим оригіналом.
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Античне місто Пальміра - пам'ятник Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Воно бувло захоплене терористами ІД в травні 2015 року. За період окупації серйозно постраждав ряд культурних об'єктів Пальміри, в тому числі національний музей, який повністю розграбували ісламісти.