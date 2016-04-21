NASA показала знімок галактичної туманності Пузир (фото, відео)

Як зазначають у NASA, зображення було знято в лютому цього року, коли туманність проглядалася особливо чітко.

"Поки "Хаббл" робить свій 26-й оборот навколо нашої рідної зірки, Сонця, ми відзначаємо цю подію ефектним знімком динамічної і захоплюючої взаємодії молодої зірки з навколишнім середовищем", - зазначив астронавт NASA Джон Грансфелд.

Туманність NGC 7635 знаходиться на відстані 7,1 тис. світлових років від Землі в сузір'ї Кассіопеї і являє собою залишки наднової зірки типу EN (емісійна туманність).

Туманність Пузир видувається зоряним вітром від масивної зірки BD+602522. Поруч знаходиться гігантська молекулярна хмара, яка взаємодіє з бульбашкою. Воно стримує розширення пузира, проте руйнується гарячим випромінюванням зірки, що знаходиться в центрі пузира. Випромінювання нагріває щільні області молекулярного хмари, змушуючи їх світитися.

Відкрив цей об'єкт англійський астроном німецького походження Фрідріх Вільгельм Гершель ще в 1787 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше NASA вибрало 13 перспективних проектів, реалізація яких пов'язана зі зміною існуючої наукової архітектури та впровадженням інноваційних технологій. У тому числі в агентстві мають намір перетворити астероїд в космічний корабель.