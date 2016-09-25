Китай запустив найбільший у світі радіотелескоп (фото, відео)

На південному заході Китаю в провінції Гуйчжоу запустили в експлуатацію найбільший у світі радіотелескоп FAST. Про це повідомляє Associated Press.

Діаметр телескопа 500 метрів — це більше, ніж радіотелескоп обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко (300 м).

Один із співробітників Національної астрономічної обсерваторії Китаю розповів, що телескоп допоможе виявити гравітаційні хвилі і в майбутньому досліджувати Всесвіт, повідомляє The Telegraph. Головною метою роботи з телескопом він назвав виявлення закономірностей розвитку Всесвіту.

World's largest radio telescope, #FAST, 500 meters in diameter, is completed and in use in SW China's Guizhou pic.twitter.com/RcZKYSU5jf — China Xinhua News (@XHNews) 25 сентября 2016 г.

Телескоп будували протягом п'яти років. Вартість проекту становила близько 180 млн доларів, передає Дождь.

Associated Press відзначає, що Пекін готовий вкладати великі кошти в масштабні наукові проекти і військово-космічну програму.

Минулого тижня Китай запустив другу космічну станцію «Тяньгун-2» (Tiangong-2). Апарат виведуть на орбіту на рівні 380 кілометрів над Землею, пізніше до нього повинен пристикуватися космічний корабель з китайськими астронавтами на борту. Станція призначена для роботи екіпажу, який довгий час знаходиться в космосі.