У Німеччині представили перший в світі поїзд "на водні" (фото, відео)

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на ScienceAlert.

Замість викидів, звичних для звичайних поїздів на дизельній тязі, поїзд Coradia iLint буде викидати в атмосферу лише пар і водяні краплі. Поїзд вперше був показаний публіці минулій в Берліні виставці InnoTrans.

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Електромотори поїзда живляться від літійних акумуляторів, що заряджаються від водневих паливних елементів. Однієї заправки воднем вистачає 800 км шляху.

За даними газети Die Welt, потяг буде курсувати на маршрутах в Нижній Саксонії, місцева влада вже замовила французам 14 поїздів. Якщо випробування будуть успішними, досвід буде перенесений на інші райони Німеччини.