"Контрабандистка" Хілларі і "святий" Дональд: після виборів у США задумалися про створення вакцини від фейків

Фахівці університету Кембриджу задумалися про створення свого роду вакцини від фейкових новин в інтернеті, пише Русская служба BBC.

Вчені вважають, що різні структури можуть боротися зі спробами дезінформувати людей про їх діяльність, самостійно публікуючи дезінформацію - але в невеликих кількостях і з негайним викриттям.

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На думку вчених, це допомагає підвищити пильність реципієнтів і робить їх такими, що менш орієнтуються на фальшиві новини з яскравими заголовками. Ефективність такого методу поки що підтверджено лише одним експериментом.

В його рамках 2 тисячам американців показали два твердження про глобальне потепління, одне з яких ґрунтувалася на наукових фактах, а друге, нібито їх спростовувало, але не було засновано взагалі ні на чому.

У більшості випадків учасники експерименту брали дезінформацію за правду. Але кількість довірливих читачів різко зменшувалася, якщо разом з першим, істинним повідомленням вони отримували попередження про можливу спробу їх дезінформувати.

Фейкові новини давно отримали широке розповсюдження в інтернеті, але в 2016 році ця проблема вийшла на новий рівень, так як така дезінформація стала активно використовуватися в ході передвиборної кампанії в США.

Зокрема, в інтернеті з'являлися повідомлення, в яких стверджувалося, що кандидат від демократів Хілларі Клінтон продавала зброю радикальним ісламістам, а кандидата від республіканців Дональда Трампа підтримав Папа Римський, хоча це не так.

Всі ці повідомлення вселяли багатьом користувачам соцмереж довіру, вони набирали безліч переглядів, лайків і репостів. У Німеччині напередодні парламентських виборів вже подумують над створенням окремої служби по боротьбі з фейками.