Учені відкрили антитіло, яке змушує імунні клітини знищувати рак

Фахівці зі США виявили незвичайне антитіло, що приєднується до імунних клітин й змушує останніх атакувати рак.

Американський нейробіолог Говард Уайнер та його колеги працювали над лікуванням такого небезпечного захворювання, як розсіяний склероз. Це аутоімунна хвороба, що призводить до того, що імунні клітини атакують нейрони мозку. Вчені хотіли зробити так, щоб вони "переключилися" з нервової тканини на інші загрози, передає Naked Science.

Під час експерименту за участю мишей дослідники звернули увагу на Т-клітини, присутні у великій кількості у мозку здорових гризунів, але відсутні в нервовій тканині тих, що страждають розсіяним склерозом. Ці клітини також є у великій кількості у ракових пухлинах.

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Уайнер припустив, що ці клітини перешкоджають проникненню клітин імунної системи в ракові пухлини. Щоб придушувати Т-клітини, вчені створили спеціальні антитіла. При їхньому додаванні в культуру імунних клітин виявилося, що протиракова активність останніх помітно зросла через блокування здатності Т-клітин породжувати спеціальні сигнали, що відлякують лімфоцити, які протистоять раку.

Потім учені ввели антитіла в організм мишей, що мають ракові пухлини. В результаті імунні клітини стали активно проникати у ракові пухлини, сповільнюючи або зупиняючи їхній ріст. Хороші результати були отримані на прикладі таких хвороб, як меланома, рак прямої кишки та рак мозку. Також невдовзі після лікування організм гризунів виробляв свого роду імунітет, що перешкоджає повторній імплантації пухлини.

Якщо все пройде так, як планують вчені, через кілька років можна буде очікувати експериментів на людях, а вже потім ліків, створених на основі цього методу.

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