Електронні сигарети можуть викликати пошкодження ДНК і мутації в клітинах - вчені

Експерименти на мишах і клітинах показали, що аерозолі електронних сигарет викликають пошкодження ДНК і мутації в клітинах легень, серця та інших тканин.

Електронні сигарети дозволяють вдихати нікотин у вигляді аерозолю, не спалюючи тютюнові листки і не створюючи маси шкідливих побічних продуктів. У минулому році експерименти на окремих молекулах «в пробірці», показали, що аерозолі електронних сигарет здатні пошкоджувати ДНК.

У новій роботі Мун-Тан Сон з Нью-Йоркського університету і його співавтори продемонстрували цю небезпеку також in vivo, на живому модельному організмі.

Про експерименти вчені розповідають в статті, опублікованій в журналі PNAS, передає Naked Science.

Вчені піддавали лабораторних мишей впливу «затяжками» аерозолів із електронних сигарет протягом 12 тижнів, що з урахуванням тривалості їх життя можна вважати еквівалентом десятирічного стажу куріння у людини. В результаті у таких тварин спостерігалися ознаки мутацій, пошкоджень ДНК в тканинах серця, легенів і сечового міхура. У порівнянні з «некурящими» мишами з контрольної групи, клітини їх легень виробляли і менше білків, необхідних для репарації ДНК і її відновлення при випадкових мутаціях.

Читайте такожЕлектронні сигарети сприяють переходу до куріння тютюну - вчені

Ту ж картину дали паралельні експерименти, поставлені з культурами клітин легенів і сечового міхура людини після обробки їх нікотином і нікотинпохідним нітрозамін-кетоном (NNK), канцерогенну дія якого давно доведено. Це, на думку авторів, дозволяє сказати, що і в деяких тканинах цілого організму речовини, що містяться в аерозолях електронних сигарет, перетворюються в генотоксичні й мутагенні похідні. В результаті підвищується інтенсивність пошкодження ДНК, зростає небезпека злоякісного переродження клітин. І хоча ця небезпека менша, ніж під час куріння звичайних сигарет, вона все ж набагато більша, ніж у некурящих.