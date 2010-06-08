Японська телекомпанія хоче потрапити в кабельні мережі України

Японська мовна корпорація, суспільна телерадіокомпанія NHK висловлює бажання ретранслювати в кабельних мережах України програми „NHK World TV”.

Про це повідомив директор з питань міжнародної дистрибуції в Європі, Африці та Середньому Сході „NHK World TV” Кейжі ЙОКОЯМА сьогодні під час зустрічі із представниками Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення - заступником голови Нацради Ларисою МУДРАК, начальником ліцензійного управління Людмилою ЗАПОРОЖЕЦЬ та завідувачем сектору міжнародних зв’язків Людмилою ВАСИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, японська мовна корпорація, суспільна телерадіокомпанія NHK складається з двох ефірних телеканалів („NHK General TV” і „NHK Educational TV”), трьох супутникових („NHK BS-1”, „NHK BS-2” і „NHK Hi-Vision”) і трьох каналів радіомовлення („NHK Radio 1”, „NHK Radio 2” і „NHK FM”).

Суспільний мовник здійснює діяльність на основі закону „Про NHK”.

NHK не транслює рекламу, не здійснює комерційної діяльності, єдиним джерелом прибутку є щомісячна плата за перегляд телепрограм, що вноситься телеглядачами. „NHK World TV” здійснює мовлення англійською мовою.

Нині програми цього, єдиного в Японії, громадського мовника можна бачити через супутники в усьому світі, три супутники розташовані в Європі. Однак, як заявив К.ЙОКОЯМА, корпорація прагне розширити мережі мовлення і мати змогу ретранслювати свої програми і в кабельних мережах України.

Л.МУДРАК та Л.ЗАПОРОЖЕЦЬ поінформували представника іноземного мовника про законодавчі умови, на яких можливо здійснювати ретрансляцію в кабельних мережах України, та надали необхідну інформацію для подальшого вивчення цього питання корпорацією NHK.