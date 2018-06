Половина веб-замовлень робиться на п'яну голову

43 відсотки британців роблять замовлення в Інтернеті в нетверезому стані. Про це свідчать результати опитування компанії Kelkoo, які наводить The Daily Telegraph.



Чверть з опитаних зізналися, що зайнялися онлайн-шопінгом тільки через те, що прийняли алкоголь, а кожен п'ятий взагалі не може згадати наступного дня, що саме замовив в онлайн-магазині.



Найчастіше в стані сп'яніння люди купують одяг та взуття, а також відеоігри, фільми та книги. Один з опитаних зізнався, що купив п'яним човен.



За відомостями Kelkoo, найчастіше "п'яні покупки" відбуваються з 23 до першої години ночі. Як зазначає The New York Times у статті, присвяченій цьому явищу, на eBay пік купівель припадає на період з 18:30 до 22:30. Представник інтернет-магазину підтвердив виданню, що в цьому є заслуга і "п'яних покупок".



За даними системи ChannelAdvisor, що надає платформу для онлайн-торгівлі сотням ресурсів, пік купівель припадає на 20 годину, при цьому зростає частка більш пізніх покупок, що здійснюються з 21 години до півночі.



Проблема "п'яних купівель" існує не тільки в Мережі, зауважує Лента.ру.Так, у липні 2011 року нью-йоркський зоомагазин, розташований біля барів, заборонив продаж цуценят нетверезим відвідувачам. На думку власників магазину, такі люди роблять покупки необмірковано.