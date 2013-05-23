Частка спаму в електронній пошті зросла до 72%

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

При цьому частка фішингових листів у поштовому потоці порівняно з березнем зменшилася втричі і становила 0,002%, шкідливі вкладення містилися у 2,4% усіх електронних повідомлень, що на 1,6% нижче за показник попереднього місяця.

За даними компанії, потік "святкового" спаму у квітні зменшився, «проте зловмисники продовжили експлуатувати гучні світові події, у тому числі і трагічні». Зокрема, вже наступного дня після вибухів у Бостоні в Мережі пішла перша хвиля шкідливого спам-трафіку на цю тему. Нерідко спамери майстерно маскували повідомлення під розсилку відомих новинних ресурсів, привертаючи тим самим увагу користувачів. Крім того, зловмисники поширювали посилання на !-сторінки, які містять відеозаписи вибухів, узяті з сайту Youtube. Крім відеороликів, сторінки містили експлойт, який завантажував на комп'ютер користувача троянця, призначеної для крадіжки логінів і паролів, призначених для користувача аккаунтів.

Не втрачають своєї популярності у спамерів і шахрайські розсилки. При цьому, як наголошується у повідомленні, «зловмисники проявляють чудеса винахідливості, вигадуючи нові прийоми і легенди». Наприклад, у квітні експерти "Лабораторії Касперського" виявили курйозну пропозицію: у листах одержувачам пропонувалося пожертвувати гроші на програму навчання російської нецензурної лексики в американських школах і на видання відповідних навчальних матеріалів.

«Така оригінальна історія навряд чи допоможе шахраям зібрати значну суму, проте є вірогідність розкрадання даних банківських карт, які довірливий користувач введе на сайті для збору пожертвувань», - зазначається у повідомленні.

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Спамери не обійшли увагою і православний Великдень, який цього року відзначався на початку травня. На відміну від минулого року, на гребені хвилі "святкового спаму" опинилися не турфірми з екскурсіями, а магазини і майстерні, що пропонують купити сувеніри пасхальної тематики.

За підсумками квітня 2013 року серед країн — джерел спаму, поширюваного в усьому світі, перша трійка залишилася без змін. У лідерах знову Китай (23,9%), хоча його частка зменшилася майже на 2 п.п. Частка спаму, який розсилається зі США, трохи зменшилася, - до 16,8%, і країна зберегла друге місце у загальному заліку, на третьому місці - Південна Корея (11,84%). Україна в цьому рейтингу перебралася з 11-го місця в березні на 6-е у квітні, підвищивши свою частку в загальносвітовому спамі на 1,8 п.п. – до 3,8%.

Лідером серед країн — джерел спаму у Рунеті за підсумками квітня залишається Тайвань (11,4%). Показник В'єтнаму збільшився лише на 0,8 п.п., але це дозволило країні піднятися на один рядок угору, і тепер він посідає 2-е місце у загальному заліку. Індія, яка обіймала за підсумками березня 2-й рідок, втратила 2,2 п.п. і опустилася на 6-е місце, залишивши першу п'ятірку. Її на цій позиції (третьому місці) змінила Україна, яка збільшила свою частку спаму у Рунеті на 3,6 п.п. – до 7,8%.

Як відзначила старший спам-аналітик "Лабораторії Касперського" Тетяна Щербакова, за підсумками квітня серед позитивних тенденцій можна виділити те, що кількість фішингових розсилок скоротилася втричі.

«Втім, користувачам не варто втрачати пильність - особливо при роботі з соціальними мережами, де фішери традиційно активні. Можливо, наступного місяця спамери приділять підвищену увагу онлайн-іграм. Настає сезон літніх канікул, коли школярі і студенти починають частіше відвідувати різні соціальні і розважальні ресурси", - сказала вона.