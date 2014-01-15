Стрілка "годинника судного дня" застигла на 5 хвилинах до ядерної катастрофи

"Годинник судного дня" (Doomsday Clock) був створений групою американських фізиків, що беруть участь в атомному проекті, - редакцією журналу Bulletin of the Atomic Scientists, пише РІА Новости.

Вперше зображення годинника з'явилося на обкладинці видання в 1947 році. Тоді його стрілка вказувала на 7 хвилин до "півночі" - всесвітньої ядерної катастрофи. У 2012 році стрілка годинника зсунулася на одну хвилину вперед і показала п'ять хвилин до півночі - вчені тоді дійшли висновку, що світові лідери все гірше справляються з потенційною загрозою. У минулому році фізики також не побачили великих приводів для оптимізму.

"У 2013 році світ робив деякі зусилля для скорочення ядерної загрози ... Однак в цілому в 2013 році міжнародне співтовариство мало справу з триваючими погрозами застосування ядерної зброї", - йдеться в листі генсекові ООН Пан Гі Муну від імені творців годинника.

Як позитивні фактори вчені згадують тимчасові домовленості "шістки" щодо ядерної програми Ірану, а також те, що багато країн скорочують свої запаси ядерних матеріалів, придатних для створення зброї. Проте Росія і США зберігають величезні ядерні арсенали, а запаси ядерної зброї у Індії, Пакистану та Китаю, вочевидь, зростають. Крім того, незважаючи на катастрофу на АЕС "Фукусіма", продовжує поширюватися ядерна енергетика, що створює потенціал для розширення ядерного клубу.

Автори листа зазначають, що незважаючи на недвозначні свідчення про загрози, пов'язані зі зміною клімату, і антропогенні причини цих змін, кліматичні переговори ООН практично не рухаються з місця.

Вчені закликають генсека ООН звернути увагу на появу і швидке поширення нових технологій, темп розвитку яких перевищує можливості суспільства контролювати їх. Вони заявляють про можливі загрози з боку нових кібер- і біологічних розробок, згадуючи, зокрема, поширення безпілотних бойових машин.

Фізики пропонують Пан Гі Муну зробити зусилля, щоб посадити лідерів США та Росії за стіл переговорів про скорочення ядерних арсеналів, підтримати створення правил та інститутів для контролю нових технологій, а також сприяти міжнародним зусиллям щодо скорочення викидів парникових газів.