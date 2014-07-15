РНБО відкрила свою сторінку в Твіттері

15:20, 15 липня 2014
Наука та IT
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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) відкрила свою сторінку в мережі Twitter.

РНБО відкрила свою сторінку в Твіттері

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Новини в Твіттері українською мовою за адресою: twitter.com/rnbo_gov_ua та англійською мовою за адресою: twitter.com/NSDC_ua

У прес-службі нагадали, що офіційна сторінка РНБО у мережі Фейсбук – www.facebook.com/rnbou

Також нагадаємо, що сьогодні свою сторінку в твіттері завів Президент Петро Порошенко.

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