РНБО відкрила свою сторінку в Твіттері
15:20, 15 липня 2014Наука та IT
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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) відкрила свою сторінку в мережі Twitter.
РНБО відкрила свою сторінку в Твіттері
Про це повідомляє прес-служба РНБО.
Новини в Твіттері українською мовою за адресою: twitter.com/rnbo_gov_ua та англійською мовою за адресою: twitter.com/NSDC_ua
У прес-службі нагадали, що офіційна сторінка РНБО у мережі Фейсбук – www.facebook.com/rnbou
Також нагадаємо, що сьогодні свою сторінку в твіттері завів Президент Петро Порошенко.
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