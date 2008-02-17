Життя на Марсі немає, бо він надто солоний?

Останні дані, передані з Марса, свідчать: середовище Червоної планети було дуже солоним, щоб там могло розвиватися життя.

Провідні експерти НАСА говорять, що висока концентрація мінералів у воді в ранні періоди існування планети, швидше за все, робила її непридатною для життя навіть найвитриваліших мікробів, передає Бі-бі-сі.

Американський марсоход "Оппортьюніті" вивчив сліди на каменях, які колись омивала вода. Проаналізувавши дані, учені дійшли висновку, що середовище було одночасно кислотним і солоним.

Доктор Ендрю Кнолл, член дослідницької команди, яка обробляла дані з Марса, і біолог Гарвардського університету, говорить, що знахідка "затягує петлю на можливому житті".

У грудні 2007 року учені заявляли, що в зразках марсіанського грунту, узятих марсоходом "Спірит", містяться докази можливості існування життя на планеті.

Зараз, виступаючи на щорічній зустрічі Американської асоціації просування науки, Кнолл заявив, що умови марсіанського клімату в останні чотири мільярди років вимагали б від живих організмів дуже великих зусиль для виживання.

"Середовище було настільки солоним, що лише жменька відомих земних істот мала б примарний шанс вижити там за найвдалішого збігу обставин", - сказав доктор Кнолл.

Два американських марсохода - "Оппортьюніті" і "Спірит" - провели на Марсі вже більше 1400 днів, пропрацювавши набагато довше запланованого терміну.

Зараз НАСА покладає надії на апарат "Фенікс", який повинен прибути на Червону планету 25 травня.

"Фенікс" має опуститися на поверхню Марса в районі північного полюса, де він спробує виявити сліди життя - минулого або нинішнього.

Марсоход наступного покоління - "Марсіанські наукові лабораторії" (MSL) - залишить Землю в 2009 році, і повинен буде досягти мети в 2010.

Апарат нового покоління удвічі більший і втричі важчий за "Спірит" і "Оппортьюніті". MSL повинен буде узяти зразки грунту і каменів і проаналізувати їх на предмет органічних компонентів.