Нова функція спрямована на порятунок людей при аваріях на дорогах.

Компанія Apple не втомлюється вдосконалювати свої гаджети й в цей раз розробники задумалися над безпекою на дорогах. У наступному році iPhone та Apple Watch отримають нову функцію - автоматичний дзвінок в 911.

Про це пише The Wall Street Journal.

iPhone та Apple Watch будуть дзвонити в службу порятунку при виявленні "збоїв". Дані про виникнення небезпечної ситуації будуть реєструвати з датчиків пристроїв. Наприклад, акселерометр буде фіксувати сплеск гравітаційної сили під час зіткнення на дорозі.

Дану функцію тестували весь останній рік. Згідно з отриманими даними, гаджети змогли визначити понад 10 мільйонів підозрілих випадків й в половині з них викликали службу порятунку.

Читайте такожApple провела другу осінню презентацію (відео)Варто відзначити, що дана функція не нова. Компанія вперше її впровадила Apple Watch у 2018 році, але в урізаному вигляді. Тоді гаджет міг визначити падіння людини.

Як раніше повідомляв УНІАН, американська компанія Apple планує розширити можливості iPhone для водіїв. Розробники працюють над новою технологією IronHeart або "залізне серце".

Автор: Анастасія Горбачова