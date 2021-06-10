Жителі того часу викинули його на смітник, а тепер яйце стане об'єктом генетичних досліджень.

Ізраїльські археологи знайшли у вигрібній ямі ранньоісламського часу збережене тисячолітнє куряче яйце.

Попри невелику тріщину, частина його жовтка вціліла, пише N+1 з посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю. Археологи покладають надії на майбутні результати секвенування його ДНК.

Знахідку зробили в комплексі виробничих будівель візантійського періоду в Явне археологи під керівництвом Елі Хаддада, Ліат Надав-зів і Джона Селігмана з ізраїльського Управління старожитностей. Найближчим часом яйце стане об'єктом генетичних досліджень і допоможе розібратися в історії птахівництва в Леванті.

Збереженню яйця могли допомогти анаеробні умови та м'який органічний субстрат вигрібної ями. Однак після вилучення з ідеальних умов яйце покрилося тріщинами, і лабораторії довелося зайнятися його відновленням.

Читайте такожУ Єгипті знайшли понад сотню стародавніх поховань, забутих на тисячі років (фоторепортаж)Зазвичай до рук археологів украй рідко потрапляють яйця, знайдені в культурному шарі археологічних пам'яток. Найчастіше науковці знаходять лише фрагменти шкаралупи. Однак яйця - цінне джерело відомостей про раціон і виробництво продуктів у древніх суспільствах.

На думку науковців, птахівництво поширилося в Леванті в елліністичний і ранньоримський періоди близько 2300 років тому. У ранньоісламський час (VII століття нашої ери) в культурному шарі фіксується зменшення кількості свинячих кісток у зв'язку з релігійною забороною вживання свинини. При цьому яйця і куряче м'ясо як джерело білка стають раціональною заміною свинини.

До теперішнього часу в містах Східного Середземномор'я знаходили тільки фрагменти шкаралупи курячих яєць. Тим більше унікальною представляється вченим знахідка цілого курячого яйця в шарі візантійського поселення в Явне.

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Автор: Катерина Комолова