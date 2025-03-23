Дослідники вирішили обрати несподівану ознаку щастя під час складання цього рейтингу.

Дослідники, які працюють над Всесвітньою доповіддю про щастя, використовували "загублені гаманці" як експеримент, щоб виміряти різницю між очікуваннями людей і реальністю, коли справа стосувалася доброти незнайомців.

Вони виявили, що люди повертали загублені гаманці вдвічі частіше, ніж очікувалося. Віра в доброту незнайомців також виявилася набагато більш значущим фактором щастя, ніж вважалося раніше, пише Sky News.

Хто найщасливіша країна у світі

Країни Північної Європи очолили рейтинг найщасливіших країн світу, а також показали найвищі результати за очікуваним і реальним поверненням втрачених гаманців.

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Велика Британія посіла 23-тє місце зі 147 країн, продемонструвавши найнижчий середній показник щастя з моменту початку досліджень у 2017 році. США опустилися на найнижче місце в історії рейтингу, посівши 24-те місце.

На якому місці Україна за щастям

Україна опинилася на 11 місці у світі. До цього наша країна перебувала на 105 місці. 2022 року - на 92 місці. У 2021 році - на 98 місці.

Росія всі ці роки була "щасливішою".

Експерти також вказують на зв'язок між щастям і соціальними зв'язками: спільні трапези та більший розмір сім'ї позитивно корелюють із добробутом.

Інші цікаві дослідження

Раніше УНІАН повідомляв, що в мозку людини є ложка мікропластику, тож ризик недоумства різко зростає. "Різке збільшення концентрації мікропластику в мозку лише за 8 років, з 2016 до 2024 року, особливо тривожне", - заявив провідний автор дослідження Ніколас Фабіано з кафедри психіатрії Оттавського університету.

Крім того, один учений заявив, що людина - гібрид шимпанзе і свині. Таку гіпотезу висунув Юджин М. Маккарті, фахівець із гібридизації, який має докторський ступінь із генетики в Університеті Джорджії.

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