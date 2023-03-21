Астрономи бояться, що не зможуть вивчати космос і можуть прогавити астероїд, який знищить людство.

Міжнародне наукове співтовариство закликає заборонити створення "мегасозір'їв низьколітаючих супутників", таких як система Starlink Ілона Маска, які призводять до "світлового забруднення" неба і заважають астрономам вивчати небо. Про це пише The Guardian.

У серії статей, опублікованих у профільних наукових виданнях, вчені б'ють на сполох через "переосвітленність" нічного неба. Деякі астрономи прирівнюють цю проблему до таких же шкідливих явищ як тютюнове і нафтове лобі, для якого потрібно ввести державне регулювання.

"У масштабах негайної або довгострокової користі і шкоди для суспільства, незважаючи на популярність супутникових мегасозірій, ми не повинні відкидати можливість їх заборони. Навпаки, ми вважаємо, що наслідки і ризики занадто високі, щоб виключити таку можливість", — заявляють вчені.

Відео дня

Деякі астрономи пішли ще далі і закликали запровадити обмеження для штучного освітлення в нічний час в цілому.

"Ми спостерігаємо драматичну, фундаментальну і, можливо, напівпостійну трансформацію нічного неба, яка не має історичних прецедентів і з обмеженим контролем", — заявив Джон Барентін з Dark Sky Consulting.

Вчені відзначають, що переосвітленність нічного неба заважає не тільки фундаментальним дослідженням, а й безпеці людства. Зокрема вони побоюються, що ми не зможемо своєчасно помітити космічні об'єкти, що представляють високий ризик зіткнення з нашою планетою.

Вивчення космосу - останні новини

Телескоп Hubble зробив знімок галактичної "медузи". З незвичайної галактики в сузір'ї Пегаса, немов патьоки фарби, "крапають" потоки газу.

Японському астроному вдалося зняти рідкісні кадри падіння метеорита на Місяць. Зазвичай з землі помітити такі події практично неможливо.

Українські вчені виявили залишки наднової зірки і показали, як вони виглядають. У НАН відзначили, що вченим вдалося досконально вивчити залишки Кассіопеї А.

Вас також можуть зацікавити новини: