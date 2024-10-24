Колесо могли винайти видобувачі міді зі Східної Європи.

Винахід колеса став другою за значущістю подією в еволюції людства, після приручення вогню, при цьому досі точно не встановлено, хто і як зробив перше колесо. Археологічні свідчення про колеса знаходять по всьому світу з 5000 по 3000 рік до нашої ери в Європі, Північній Африці та Азії.

Однак, як пише InterestingEngineering, у новому дослідженні, яке було опубліковано в журналі Royal Society Open Science, стверджується, що колесо вперше було використане добувачами міді в Карпатських горах близько 3900 року до нашої ери.

Згідно з теорією, коли мідну руду стало важче знайти, шахтарям довелося спускатися глибше в шахти, щоб дістати метал. Вони пристосувалися, створивши вози, схожі на сучасні шахтарські вагонетки.

Відео дня

Спочатку до днища вантажу могли приробити гнізда для установки роликів, що утворюють рудиментарний візок. Потім у цю структуру роликів могли бути додані канавки для додавання й утримання мастила.

Наступним кроком була монолітна будова "колісної пари". Вісь і колеса в цій конструкції обертаються в унісон, на відміну від пізніших систем, де колеса обертаються незалежно від осі. Головним недоліком цієї колісної системи було те, що вона погано працювала на поворотах, але не було значною проблемою, оскільки проходи в шахтах зазвичай робили прямими.

Археологічні дані підтверджують цю теорію пристрою першого колеса, кажуть інженери, вказуючи на розкопки в Карпатах 150 невеликих глиняних моделей чотириколісних возів.

Ці крихітні вози, використовувані як кухлі для пиття, були виготовлені близько 3600 року до нашої ери і є найбільш ранніми у світі зображеннями колісного транспорту. Натхненням для створення цих незвичайних кухлів, як припускають, послужили кошики на колесах, які використовували для перевезення руди в траншеях або тунелях мідних рудників.

Раніше УНІАН розповідав про те, що археологи відкрили найстарішу пляшку вина у світі віком 2000 років.

А в Китаї знайшли найменше яйце динозавра віком 80 мільйонів років.

Вас також можуть зацікавити новини: