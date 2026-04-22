Археологи знайшли величезний малюнок глибоко в печері: у чому секрет (фото)

Монументальний витвір мистецтва довжиною 3 метри, намальований глиною на стелі печери в Алабамі, тепер є найбільшим відомим зображенням корінних народів у печерах США. Про це пише Daily Galaxy.

Відкриття, зроблене з використанням передової 3D-візуалізації, виявило твори мистецтва, які залишалися невидимими протягом десятиліть.

Зазначається, що археологи ідентифікували це зображення разом з кількома іншими монументальними гліфами, що датуються приблизно 1000 років тому. Як зазначено в недавньому дослідженні, ці роботи були приховані на виду через надзвичайно низьку стелю печери, що унеможливлювало їх повний огляд.

Це місце, відоме як "19-та безіменна печера", давно відоме своєю високою концентрацією наскельного живопису корінних американців. Дослідники підкреслюють його культурну значимість, зазначаючи, що такі місця були не просто притулками, а й мали глибоке духовне значення для корінних громад Південного Сходу.

Цікаво, що найбільш примітною виявленою фігурою є 3-метрова гримуча змія, яку можна впізнати за ромбоподібним візерунком, схожим на візерунок гримучої змії Crotalus atrox. Результати досліджень, детально описані в журналі Antiquity, вказують на те, що ця тварина вважалася священною корінними народами регіону.

Ці дані спростували раніше існуючі уявлення. Як пояснив Ян Сімек, професор Університету Теннессі, у заявах, опублікованих у журналі Science, раніше в печерах південного сходу не було задокументовано великих зображень. Він сказав:

"Ці зображення особливі, тому що досі у нас не було великих фігур з цього району. І це змінює наше уявлення про те, що може знаходитися в цих печерах. Це ставить наскельний живопис південного сходу в один ряд з іншими монументальними зображеннями, які ми бачимо в різних частинах Північної Америки".

3D-технології розкривають те, що не видно неозброєним оком

Для виявлення цих зображень дослідники використовували фотограмметрію, об'єднавши сотні фотографій у навігаційну 3D-модель.

"Ця методологія дозволяє нам створити віртуальну модель простору, якою ми можемо маніпулювати", - пояснив Сімек.

За словами автора дослідження, обмежений простір не дозволяв чітко і повністю розглянути твори мистецтва на місці розкопок. Цифрова реконструкція виявила п'ять раніше невідомих великих гліфів, демонструючи, як технологічні інструменти трансформують археологічні дослідження.

"У підсумку ми отримуємо величезну хмару даних, яка точно показує, де що знаходиться в 3D-просторі на стелі, і на основі цього ми можемо віртуально направляти на нього світло і почати ідентифікувати фігури, які інакше невидимі", - пояснив фотограф стародавнього мистецтва та засновник Архіву стародавнього мистецтва Стівен Альварес.

Печера, що сягає корінням у традиції підземного світу

Цікаво, що печера простягається на понад 5 кілометрів і була вперше задокументована в 1998 році. Більш ранні дослідження, опубліковані в журналі Southeastern Archaeology, виявили велику камеру, що містить більшу частину її творів мистецтва.

У системах вірувань корінних народів Південного Сходу печери асоціювалися з підземним світом, а земляні кургани - з верхнім світом. Таке оточення допомагає зрозуміти образи, створені глибоко під землею, які можуть бути пов’язані з ритуальним або духовним змістом. Сімек додав:

"Ці фігури вводять наскельний живопис Південного Сходу в контекст інших монументальних зображень, які ми бачимо в різних частинах Північної Америки, розкриваючи ширшу і складнішу художню спадщину, ніж вважалося раніше".

У центральній Індії на величезному родовищі копалин виявлено 92 гнізда динозаврів і 256 яєць, що робить його одним із найбільших гніздових комплексів, які коли-небудь знаходили. Місце відноситься до пізнього крейдяного періоду і пов'язане з титанозаврами - довгошиїми травоїдними гігантами, які колись бродили по Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: