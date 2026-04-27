Риб'ячий жир може шкодити мозку, – нове дослідження

За певних умов він може навіть перешкоджати одужанню після травм.

Риб'ячий жир довгий час вважався засобом, що покращує роботу мозку, але нові дослідження показують, що він має свої негативні наслідки. Як пише sciencedaily.com, вчені з Медичного університету Південної Кароліни встановили, що у людей з повторюваними легкими травмами голови ключова омега-3 жирна кислота в риб'ячому жирі – ЕПК – може фактично перешкоджати здатності мозку до самовідновлення.

ЕПК як потенційне слабке місце у відновленні мозку

Нейробіолог Ондер Албайрам, який очолив дослідження, зазначив, що не всі омега-3 жирні кислоти поводяться однаково. Докозагексаєнова кислота, або ДГК, добре відома своєю благотворною роллю в мозку і є важливою частиною нейронних мембран. Однак ейкозапентаєнова кислота, або ЕПК, однак, діє іншим шляхом. Вона меншою мірою входить до складу структур мозку, і її ефекти можуть варіюватися залежно від тривалості її присутності та навколишніх біологічних умов.

Дослідники використовували низку моделей для встановлення зв'язку між дієтою, функціями мозку та загоєнням. На мишах вони вивчали, як тривале вживання риб'ячого жиру впливає на реакцію мозку на повторні легкі удари по голові. Їхня увага була зосереджена на сигналах, пов'язаних зі стабільністю та відновленням кровоносних судин.

Вони також досліджували ендотеліальні клітини мікросудин головного мозку людини, які утворюють частину бар'єру між мозком і кровотоком. У цих клітинах ЕПК, але не ДГК, була пов'язана зі зниженням здатності до відновлення, що узгоджується з результатами, отриманими на тваринних моделях.

Ключові висновки дослідження

Встановлено, що замість того, щоб сприяти одужанню, ЕПК у риб'ячому жирі послаблює стабільність кровоносних судин, порушує сигнали загоєння і навіть сприяє накопиченню шкідливих білків, пов'язаних з когнітивними порушеннями.

Вчені встановили, що у мишей при тривалому застосуванні риб'ячого жиру погіршилися неврологічні показники та здатність до просторового навчання, а також були виявлені явні ознаки накопичення тау-білка, пов'язаного з судинами, у корі головного мозку.

Також у пошкодженій корі головного мозку команда спостерігала скоординований зсув у генних програмах, які зазвичай підтримують стабільність і відновлення судин, сказав Альбайрам.

Що означають результати для використання риб'ячого жиру

Албайрам підкреслив, що дослідження не слід інтерпретувати як загальне застереження проти риб'ячого жиру.

"Наші дані показують, що біологія залежить від контексту. Нам потрібно розуміти, як ці добавки поводяться в організмі з плином часу, а не припускати, що один і той же ефект застосовний до всіх", – сказав він.

