Старт IM-1 повинен стати першим випадком використання ракети SpaceX для відправки чого-небудь на траєкторію польоту до Місяця.

Американська ракетобудівна компанія SpaceX відклала запуск своєї першої місячної місії IM-1. В рамках неї до супутника Землі мають відправити посадковий модуль Nova-C.

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Як повідомляє Naked Science, на зміну в розкладі стартів звернув увагу портал SpaceNews. Якщо раніше пуск був запланований на кінець 2021 року, то тепер – на перший квартал 2022 року.

У компанії Intuitive Machines, яка розробила посадковий модуль, підтвердили перенесення місії, але зазначили, що перенесення відбулося з ініціативи оператора пускових послуг - SpaceX.

У SpaceX же дали дуже стислий коментар про причину перенесення місії: "враховуючи особливі вимоги до місії IM-1, найближча можливість для старту відкриється в першому кварталі 2022 року".

Старт IM-1 має стати першим випадком використання частково багаторазової ракети SpaceX для відправки чого-небудь на траєкторію польоту до місяця - буде використовуватися носій Falcon 9.

Під час IM-1 посадковий модуль Nova-C масою майже дві тонни спробує зробити прилунення у Морі ясності.

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Автор: Дмитро Захаров