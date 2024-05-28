EarthCARE вивчатиме, як аерозолі, такі як пил і дим, відіграють роль у формуванні хмар.

Супутник, метою якого є вивчення хмар для отримання більш точних прогнозів погоди та надійних даних про клімат, готується до запуску.

EarthCARE має стартувати в космос на одній із ракет SpaceX Ілона Маска з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії, пише The Independent.

Його завдання - зібрати якомога більше інформації про хмари, включно з аерозолями, такими як пил і дим, які відіграють роль у формуванні хмар. Супутник також вимірюватиме радіацію, випромінювану з поверхні та атмосфери Землі.

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Багато з його компонентів, включно з основною конструкцією і двома ключовими інструментами, було побудовано у Великій Британії.

На думку експертів, дані EarthCARE, що означає Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, можуть допомогти пом'якшити загрози, створювані глобальним потеплінням.

Це дітище професора Ентоні Іллінгворта з Університету Редінга, якому вперше спала на думку ця ідея понад 30 років тому.

Проєкт був прийнятий Європейським космічним агентством (ЄКА) 2004 року, а пізніше став спільною місією з японським космічним агентством Jaxa. Його планують запустити не раніше 28 травня на ракеті Falcon 9.

Професор Іллінгворт, професор фізики атмосфери в Університеті Редінга, сказав, що це був "хвилюючий досвід - бути частиною чогось настільки значного".

Він сказав, що дані EarthCARE допоможуть політикам "ухвалювати обґрунтованіші рішення про те, як пом'якшити наслідки глобального потепління й адаптуватися до них".

Хмари відіграють життєво важливу роль у контролі температури планети, відбиваючи сонячне світло назад у космос і утримуючи тепло. Але мало що відомо про те, як вони впливають на кліматичну систему Землі.

Очікується, що трирічна місія вартістю понад 800 мільйонів євро дасть відповіді. Супутник важить трохи більше двох тонн (2200 кг) і має довжину трохи більше 17 метрів.

На борту знаходяться чотири прилади, які детально аналізуватимуть хмари та їхні структури, робитимуть знімки, а також вимірюватимуть, скільки сонячного тепла вловлюється хмарами.

Компанія Surrey Satellite Technology (SSTL) розробила супутниковий прилад MSI (мультиспектральний формувач зображень), що оснащений двома камерами, а космічний виробник Thales Alenia Space UK поставив широкосмуговий радіометр, що забезпечуватиме вимірювання відбитого сонячного та теплового випромінювання, яке випромінюватиметься.

Airbus Defense and Space UK відповідала за створення базової платформи EarthCARE.

Доктор Ральф Корді, керівник відділу наук про Землю в Airbus Space Systems UK, сказав: "EarthCARE - це важлива нова місія Європейського космічного агентства з вивчення того, як хмари та частинки пилу впливають на спосіб передачі тепла через атмосферу Землі. Це важливий крок у зменшенні невизначеності щодо того, як працює парниковий ефект, і поліпшить прогнози того, як зміна клімату зігріє Землю. Завдяки корисному навантаженню з чотирьох інструментів (два з яких розроблені у Великій Британії) і встановлених на супутниковій платформі, побудованій Airbus у Стівенейджі, EarthCARE заповнить одну з прогалин, що залишилися, в наших знаннях про нашу планету, що теплішає".

Серед інших британських партнерів - Національний центр спостереження Землі (NCEO), університети Оксфорда і Лестера, Імперський коледж і Національний центр атмосферних наук.

Після запуску EarthCARE облітатиме Землю кожні 90 хвилин на висоті близько 400 км (250 миль).

Вивчення змін клімату

До кінця поточного століття середня глобальна температура значно перевищить критичні показники, що спричинить катастрофічні наслідки для людства і планети загалом. Про це пише британське видання The Guardian на підставі опитування сотні провідних кліматологів світу.

Майже 80% респондентів, усі з авторитетної Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), припускають, що глобальна температура до кінця століття перевищить доіндустріальні показники щонайменше на 2,5C, половина вважають, що перевищення становитиме 3C. І лише 6% вважають, що температура зросте всього на 1,5C - показник, який міжнародне експертне співтовариство вже зараз вважає критичним.

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