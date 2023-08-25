Яким чином вітер з'являється з темних областей Сонця, відомих як "корональні діри", досі залишається загадкою.

Невловиме джерело сонячного вітру було виявлене вченими за допомогою даних, зібраних апаратом Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ESA).

Як пише Independent, це досягнення може призвести до кращого прогнозування явищ космічної погоди, таких як сонячні спалахи, які досить потужні, щоб порушити роботу комунікаційної інфраструктури на Землі.

Четвертий стан матерії - плазма - постійно виходить із Сонця і утворює сонячний вітер - безперервний потік заряджених частинок, що витікає назовні із зовнішньої атмосфери Сонця, корони.

Коли частинки сонячного вітру потрапляють в магнітне поле Землі, вони можуть створювати полярні сяйва, а також порушувати роботу GPS і систем зв'язку.

Хоча темні області сонячної атмосфери, відомі як "корональні діри", є джерелом сонячного вітру, залишається неясним, як цей вітер насправді виходить з цих областей.

Як йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science, крихітні струмені частинок на Сонці розміром у кілька сотень кілометрів, що тривають близько 20-100 секунд і досягають швидкості близько 100 км в секунду, імовірно, є джерелом енергії сонячних вітрів.

Дослідники, в тому числі з Інституту з дослідження Сонячної системи Макса Планка, заявили, що ці "пікоспалахи" можуть постачати енергію і плазму сонячному вітру - важливому компоненту космічної погоди, що впливає на планети.

За словами вчених, ці струмені приблизно в трильйон разів слабкіші за енергією в порівнянні з великими сонячними спалахами X-класу, які можуть викликати відключення електроенергії на Землі.

Але енергоємність одного струменя пікового спалаху, що триває близько однієї хвилини, може "дорівнювати середній потужності, що споживається приблизно 10 тисячами домогосподарств у Великій Британії протягом усього року", розповів співавтор дослідження Лакшмі Прадіп Чітта.

У новому дослідженні вчені повідомляють про спостереження корональної діри за допомогою приладу Extreme Ultraviolet Imager (EUI) на борту космічного апарату Solar Orbiter, запущеного ESA в 2020 році.

Вони виявили безліч дрібних плазмових струменів всередині корональної діри, які, здається, живляться короткочасними змінами магнітного поля Сонця.

Попередні дослідження показали, що ці темні діри на Сонці підтримуються "відкритими" магнітними полями, де магнітні силові лінії зірки тягнуться в космос, а не зациклюються на собі.

Через їх відносно низьку кінетичну енергію вчені називають потоки частинок плазми, що надходять з таких регіонів, джетами (струменями) пікових спалахів.

За їхніми оцінками, потоки заряджених частинок плазми з численних і частих струменів пікових спалахів, що направляються через корональні діри, можуть забезпечити значну енергію сонячному вітру.

"Ми припускаємо, що такі джети пікоспалахів можуть виробляти достатньо високотемпературної плазми, щоб підтримувати сонячний вітер, і що вітер виходить із корональних дір у вигляді вельми переривчастого потоку в невеликих масштабах", - пишуть вчені в дослідженні.

Дослідження Сонця - новини

Як повідомляв УНІАН, незабаром після запуску апарат місії Solar Orbiter надіслав перші знімки, на яких видно особливі об'єкти на поверхні Сонця, яких досі людство не бачило. Це може дати відповідь на питання, чому зовнішня атмосфера нашої зірки гарячіша, ніж її поверхня.

Вже в грудні сонячний зонд Solar Orbiter успішно здійснив перший проліт повз Венеру для зміни нахилу своєї орбіти.

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