На арені могло перебувати до 20 тисяч глядачів.

У Туреччині розкопали арену гладіаторів часів римської епохи.

Про це повідомляє Live science.

Археологи в Туреччині виявили залишки чудової арени римської епохи, де могло розміщуватися до 20000 глядачів, які спостерігали за гладіаторськими боями та боями диких тварин.

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Як повідомляється, арена віком 1800 років була виявлена на пагорбах стародавнього міста Мастаура в західній турецькій провінції Айдин. Її центральна частина, де колись проходили "криваві шоу", протягом століть була покрита землею і рослинністю.

"Велика частина амфітеатру знаходиться під землею, а видима частина покрита чагарниками і деревами", - розповів археолог Мехмет Умут Тунцер.

Виявивши величезну кам'яну кладку, що підійматися з-під землі, команда археологів негайно почала розчищення і вивчення ділянки. Незабаром стало ясно, що арена стара та датується приблизно 200 р. н. е., тобто вона була побудована під час династії Северан, в яку входили п'ять імператорів, що правили послідовно з 193 по 235 р. н. е.

Велика частина підземної споруди арени добре збереглася. "Вона міцна, як ніби її тільки що побудували", - кажуть археологи. Багато наземних споруд розвалилися, але все ще можна знайти кілька рядів сидінь, арену, де билися гладіатори, і підтримуючі стіни.

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Переклад: Катерина Лиманська