Новий політ компанії Джефа Безоса запланований на 12 жовтня.

Компанія Blue Origin готує новий туристичний політ у космос. До складу екіпажу увійде актор Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана Тіберія Кірка в медіафраншизі "Стар Трек".

Про це повідомляє прес-служба компанії в Twitter.

Новий політ Blue Origin з космічними туристами запланований на 12 жовтня.

Читайте такожУсе за Фрейдом:" фалічна " ракета Безоса стала мемом в мережіХто увійде до складу екіпажу:

Кріс Бошуїзен - лікар, колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Labs, яка спеціалізується на розробці маленьких супутників;

Глен де Вріс - віце-президент Blue Origin з медико-біологічних наук та охорони здоров'я;

Одрі Пауерс - віце-президент Blue Origin з правових питань та дотримання нормативних вимог. Вона провела на консолі МКС близько 2 тисяч годин;

Вільям Шетнер - канадський актор та письменник. Зіграв роль капітана зорельота "Ентерпрайз" Джеймса Тіберія Кірка в медіафраншизі "Стар Трек".

Варто відзначити, що компанія Blue Origin належить засновнику Amazon та одному з найбагатших людей світу Джефу Безосу.

"Космічний" туризм

11 липня мільярдер Річард Бренсон відправився в суборбітальний космічний політ на своєму ракетоплані VSS Unity.

На борту корабля знаходяться два пілоти (Дейв Маккей і Майкл Масуччі), сам Річард Бренсон, головний астронавт-інструктор Virgin Galactic Бет Мозес, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт і віце-президент зі зв'язків з урядом Сіріша Бандла.

20 липня найбагатша людина світу, 57-річний власник Amazon Джефф Безос відправився в космос.

Разом з мільярдером на борту ракети New Shepard буде його молодший брат, 53-річний Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Франк і 18-річний Олівер Деймен.

Автор: Анастасія Горбачова