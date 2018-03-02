У Росії користується великою популярністю український фільм про війну з російськими терористами

Разом з тим, режисер Ахтем Сеітаблаєв додав, що не перебільшує впливу стрічки на свідомість росіян.

Фільм про захисників донецького аеропорту "Кіборги" став дуже популярним серед росіян.

Про це розповів режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв в ефірі 5 каналу.

Він зазначив фіксацію масового скачування піратської версії російськими користувачами.

"Мені саме написали, що дуже багато переглядів піратської версії в Росії", - розповів режисер.

Разом з тим, режисер додав, що не перебільшує впливу стрічки на свідомість росіян.

"Я б не перебільшував і не говорив, що фільм може змінити чийсь світогляд, але якщо людина, яка живе в Росії, побачивши фільм "Кіборги", почне ставити сама собі якісь питання, то це вже дуже круто", - підсумував Сеітаблаєв.

Читайте такожАвтори "Кіборгів" повідомили про викрадення стрічки піратамиСлід зазначити, що стрічка набула нечуваної популярності і, незважаючи на всі зусилля правовласників, піратські копії все одно продовжують з'являтися в мережі. Однак вона вже доступна для легального перегляду в онлайн-кінотеарах, список яких автори обіцяють збільшити.

Як відомо, фільм "Кіборги" з'явився на екранах кінотеатрів 7 грудня 2017 року і в перший же вік-енд прокату зібрав понад вісім мільйонів гривень.

Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року. П'ять гривень з кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу сім'ям загиблих у боях за аеродром.

Крім того, Канада, США і країни Балтії хочуть запустити в прокат фільм "Кіборги".