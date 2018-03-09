Минулого року глядачі купили 1,5 мільйона квитків у кінотеатри на українські фільми - Порошенко

За словами Порошенка, в минулому році за державної підтримки завершено виробництво 47 різножанрових фільмів.

Минулого року глядачі купили 1,5 млн квитків у кінотеатри на фільми вітчизняного українського виробництва.

Про це під час церемонії вручення цьогорічної Шевченківської премії повідомив Президент Петро Порошенко, інформує його прес-служба.

«В 2017 році в українських кінотеатрах на фільми українського виробництва глядачі купили півтора мільйона квитків, своїми грошима підтримавши українську кінематографію. Це їхній свідомий вибір. І це саме те, чому я тішусь», - сказав він.

Президент наголосив, що можна говорити про відновлення національного кінематографа.

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За його словами, минулого року за державної підтримки завершено виробництво 47 різножанрових фільмів.

«Цього року на кіновиробництво виділимо мільярд гривень, вдвічі більше, ніж попереднього. Нарешті відроджується українське кіно. Податкові та митні преференції, новітні моделі кіновиробництва – це кілька місяців тому закріпили законом про державну підтримку кінематографії», - підкреслив президент.

За його словам, найближчим часом очікується чимало цікавих прем’єр про подвиг героїв Крут, про Симона Петлюру, про антитерористичну операцію, про Чорнобиль.

антитерористичної операції, про Чорнобиль.