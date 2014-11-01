У Львові сьогодні відзначають 96-ю річницю утворення ЗУНР

У Львові сьогодні урочисто відзначають 96-ту річницю утворення Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) та вшановують пам’ять Українських січових стрільців і вояків Української галицької армії.

Як передає кореспондент УНІАН, програмою святкувань передбачено покладання вінків та квітів представниками влади та громадськості до Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі, запалення лампадок біля могил держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника “Пласту” Олександра Тисовського та воїна УГА Северина Левицького.

Також керівники області та представники громадськості покладають квіти до могили президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича, покладають квіти та запалять лампадки на могилах воїнів, загиблих під час антитерористичної операції на сході України.

Молодь та активісти громадських організацій пішою ходою проходять від Національного університету ім. Івана Франка через центр міста до Меморіалу Українських січових стрільців на Янівському кладовищі Львова.

Читайте такожУ Львові поблизу сучасного центру міста знайшли поселення давніх слов`янУ рамках святкувань з 9.00 до 19.00 на площі біля міської Ратуші проходить театралізоване військово-історичне дійство “Проголошення ЗУНР” з відтворенням подій 1918 року. Біля входу в Ратушу встановлено стрілецькі стійки, а центр Львова „патрулюють” вояки УСС (львів‘яни одягнені у форму Українських січових стрільців).

Довідка УНІАН. 1 листопада 1918 року у Львові внаслідок збройного повстання українських солдатів в Австро-Угорській монархії було проголошено Західно-Українську Народну Республіку, яку очолив сотник Українського Січового Стрілецтва, вихованець Станіславівського «Пласту» Дмитро Вітовський. Упродовж майже п’яти місяців нинішній Івано-Франківськ (тоді Станіславів - УНІАН) був столицею ЗУНР на чолі з президентом, доктором Євгеном Петрушевичем. Західно-Українська Народна Республіка проіснувала 257 днів - до 15 липня 1919 року.