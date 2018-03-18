"Я не чув, щоби вона кричала": ЗМІ дізналися свідчення "фастівського вбивці" та показали його обличчя

На обличчі цей чоловік має гематому – слід від удару, котрий завдала Лілія Гордєєва, коли намагалася захиститися від нападника.

Підозрюваний у кривавому вбивстві самотньої матері трьох дітей у Фастові на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу розповів деякі подробиці свого злочину.

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Справу слухали в закритому для преси режимі, однак учасники процесу неофіційно повідомили ТСН деякі подробиці.

Зокрема, головний підозрюваний розповів, що напав на жертву зі спини, збив її з ніг, а потім почав завдавати ударів ножем уже лежачій жінці. "Я не чув, щоби вона кричала", - заявив Олексій Єрмолович.

На обличчі цей чоловік має гематому – слід від удару, котрий завдала Лілія Гордєєва, коли намагалася захиститися від нападника.

ТСН отримала із зали суду ексклюзивне фото підозрюваного, адже на відкритій для преси частині засідання – оголошенні рішення – чоловік ховав своє обличчя від камер і ні слова не сказав журналістам.