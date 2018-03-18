Ймовірна замовниця жорстокого вбивства у Фастові розплакалася після рішення суду

Старший син загиблої жінки Микита розповів, що на судовому засіданні підозрювана заперечувала провину, а в якусь мить зірвалася та почала кричати: "Брехня! Брехня!".

Підозрювана в замовленні вбивства Лілії Гордєєвої у Фастові на Київщині співвласниця автомийки Алла Домасенко на суді з обрання запобіжного заходу приховувала своє обличчя від журналістів за капюшоном куртки та не відповідала жодним словом на запитання представників ЗМІ.

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Як передає ТСН, таку саму поведінку демонстрували двоє з трьох інших фігурантів цієї справи – працівник автомийки Олексій Єрмолович і його син, котрих підозрюють у виконанні злочину.

Старший син загиблої жінки Микита розповів, що на судовому засіданні Домасенко заперечувала провину, а в якусь мить зірвалася та почала кричати: "Брехня! Брехня!". Коли ж суд ухвалив рішення про 2-місячний арешт підозрюваної без права на заставу, жінка на лаві підсудних почала плакати. Микита зізнається, що тепер боїться за своє життя і проситиме в поліції охорони. За його словами, ніхто із підозрюваних замовників злочину не визнає своєї провини та не кається, а виконавці хоча б зізнаються, що були на місці злочину.

Тим часом під будівлею суду невідомі пошкодили автомобіль трьох адвокатів матері та сина Домасенків. У поліції журналістам підтвердили, що в машини "Вольво" виявилися порізаними всі чотири колеса. Авто забрали на евакуаторі, самі ж адвокати відмовилися коментувати будь-що, пов’язане з цим інцидентом.