Попелюшки 21 століття: журналісти дізнались, як знайти чоловіка-бізнесмена за допомогою сайтів знайомств (відео)

Віднедавна особливі сайти, на яких дівчина може знайти собі "спонсора", стали справжнім бізнесом.

Все більше дівчат активно розшукують забезпеченого чоловіка, який задовільнить їх фінансові апетити. Виявляється, знайти спонсора віднедавна - справа декількох кліків на особливих сайтах. І це - справжній бізнес.

Як він влаштований, хто кому платить, і скільки отримують інтернет-свахи дізнавались журналісти програми " Гроші".

Це може відбуватися поруч із вами, в кафе чи ресторані. Молода, навіть юна дівчина, і поважний чоловік. Ви стали свідками першої зустрічі майбутніх коханців. Як вони знайшли один одного і де тут кохання.

На подібних сайтах зареєструватись дуже просто і це не займає багато часу.

Журналісти підготували підставного "папіка" та відправили його на побачення.

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Про умови "специфічної співпраці" довго домовлятись не довелось: дівчину цілком задовольнила запропонована заздалегідь сума у 3 тисячі доларів. Зустрічатись згодна у будь-який день з 2 до 4 дня, доки вдома спить її дитина.

Сайти-звідники зараз стали дуже вигідним бізнесом: вони пропонують цілий спектр послуг після реєстрації, заробляючи при цьому від 200 доларів на кожній щасливій парі.

Не проблема зараз і самому знайти багатого спонсора без жодних посередників.

Журналістка після реєстрації на сайті отримала за кілька днів масу пропозицій та вже на наступний день вирушила на побачення.

Довго домовлятись також не довелось. Обговоривши всі умови зійшлись на 300 доларах за зустріч, але при умові надання медичної довідки про здоров’я.

Найбільш успішні утриманки кажуть, що таким чином можна заробляти по 5-10 тисяч доларів на місяць.