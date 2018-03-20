В очікуванні другої дитини Лобода показала, як підросла дочка готується повторити її успіх (відео)

Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, як її дочка вчиться співати перед сном в Каліфорнії.

Світлана Лобода, яка очікує другу дитину, розмістила на сторінці в Instagram відео, на якому показала, як її дочка вчитися співати перед сном.

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Співачка заявила, що її дочка розспівується перед сном, що безумовно призводить її в захват. Саму дівчинку кар'єра співачки також приваблює.

Відео протягом п'яти годин зуміло зібрати понад 237 тисяч лайків.

Новина про те, що співачка Світлана Лобода вагітна з'явилася в мережі 4-5 березня. Однак тоді знаменитість вирішила не коментувати несподівану звістку. Підтвердити свою вагітність Світлана вирішила під час вручення однієї з премії в Кремлі. У країні-агресора Лободу визнали «Співачка року».