В очікуванні другої дитини Лобода показала, як підросла дочка готується повторити її успіх (відео)

16:21, 20 березня 2018
Суспільство
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Лобода опублікувала відео з донькою / Facebook

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Співачка заявила, що її дочка розспівується перед сном, що безумовно призводить її в захват. Саму дівчинку кар'єра співачки також приваблює.

Відео протягом п'яти годин зуміло зібрати понад 237 тисяч лайків.

Новина про те, що співачка Світлана Лобода вагітна з'явилася в мережі 4-5 березня. Однак тоді знаменитість вирішила не коментувати несподівану звістку. Підтвердити свою вагітність Світлана вирішила під час вручення однієї з премії в Кремлі. У країні-агресора Лободу визнали «Співачка року».

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Теги: #Світлана Лобода