На Житомирщині затримали керівника сектору міграційної служби, яка "торгувала" біометричними паспортами (фото)

Загалом, ця жінка за кожен офіційно проплачений біометричний паспорт встановила свій додатковий «тариф» - 1000 грн.

На Житомирщині правоохоронці затримали на хабарі керівника районного сектору міграційної служби, яка «торгувала» закордонними біометричними паспортами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні працівники прокуратури Житомирської області спільно із Управлінням захисту економіки та Головним управлінням Нацполіції в області під час проведення негласних слідчих дій задокументували факт одержання начальником Бердичівського районного сектора управління міграційної служби в області чергової частини неправомірної вигоди на суму 3,5 тис. грн.

Правоохоронці затримали чиновницю сьогодні зранку, близько 10.00 год, безпосередньо у службовому кабінеті державної установи у Бердичеві.

Це - друга частина хабара, яку 38-річна жінка вимагала від бердичівлянки за прискорення та безперешкодну видачу закордонних біометричних паспортів для неї та її родичів.

Одержання першої частини хабара цією співробітницею міграційної служби правоохоронці зафіксували минулої п’ятниці, 16 березня.

«Загалом, ця жінка за кожен офіційно проплачений біометричний паспорт встановила свій додатковий «тариф» - 1000 грн. Як довго вона брала хабарі і скільки їх отримала загалом, наразі встановлюють», - розповіли УНІАН у прокуратурі.

Вирішується питання про обрання щодо жінки запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирщини проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в області.