Виконавець ролі Супермена зголив вуса, які обійшлися кінокомпанії у $25 мільйонів (відео)

Актор Генрі Кевілл записав відео у пам'ять про збриті вуса.

Виконавець ролі Супермена, англійський актор Генрі Кевілл зголив вуса, за через які компанії Warner Bros. довелося витратити 25 мільйонів долларів.

Відео у пам'ять про збриті вуса актор виклав на своїй сторінці у Instagram з підписом "Зголені, але не забуті".

"Це важко визнати, але це не графіка. Вони й справді пішли. Але я буду пам'ятати їх. Завжди", - говорить актор на відео.

#ShavedButNotForgotten Публикация от Henry Cavill (@henrycavill) 21 Мар 2018 в 2:10 PDT

Нагадаємо, творцям фільму «Ліга справедливості» довелося знімати Супермена з вусами, оскільки Генрі Кавілл за контрактом з авторами фільму "Місія нездійсненна", для ролі у якому актор відростив вуса, не міг голитися.

Як повідомляв BuzzFeed, творцям фільму про Супермена доведеться стерти вуса за допомогою спецефектів, що обійдеться у 25 мільйонів долларів.