Виконавець ролі Супермена зголив вуса, які обійшлися кінокомпанії у $25 мільйонів (відео)
12:23, 22 березня 2018Суспільство
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Актор Генрі Кевілл записав відео у пам'ять про збриті вуса.
Актор Генрі Кевілл збрив вуса / скріншот
Виконавець ролі Супермена, англійський актор Генрі Кевілл зголив вуса, за через які компанії Warner Bros. довелося витратити 25 мільйонів долларів.
Відео у пам'ять про збриті вуса актор виклав на своїй сторінці у Instagram з підписом "Зголені, але не забуті".
"Це важко визнати, але це не графіка. Вони й справді пішли. Але я буду пам'ятати їх. Завжди", - говорить актор на відео.
Нагадаємо, творцям фільму «Ліга справедливості» довелося знімати Супермена з вусами, оскільки Генрі Кавілл за контрактом з авторами фільму "Місія нездійсненна", для ролі у якому актор відростив вуса, не міг голитися.
Як повідомляв BuzzFeed, творцям фільму про Супермена доведеться стерти вуса за допомогою спецефектів, що обійдеться у 25 мільйонів долларів.
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