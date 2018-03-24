Комплектування підрозділів поліції Криму завершать до кінця року - Аброськін

Поліція Криму буде покликана протидіяти правопорушенням, а також діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

Комплектування структурних підрозділів поліції Автономної республіки (АР) Крим буде завершено до кінця 2018 року.

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Про це заявив перший заступник глави Національної поліції В'ячеслав Аброськін на зустрічі з першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим Ізетом Гдановим, повідомляє Департамент комунікації НПУ.

Аброськін наголосив, що поліція готова співпрацювати з представництвом президента в АР Крим у справі повернення півострова. В ході зустрічі йшлося про припинення нелегальних перевезень пасажирів, а також контрабандних вантажів через лінію розмежування з тимчасово окупованим півостровом, оскільки така діяльність може загрожувати національній безпеці України.

Він зазначив, що зараз триває процес комплектування структурних підрозділів кримської поліції.

За його словами, до кінця поточного року планують завершити комплектування частини підрозділів, зокрема, патрульної поліції Криму. Відтак комплектування поліцейських підрозділів дозволить ефективно протидіяти різноманітним правопорушенням, а також діяльності сил, які запускаються спецслужбами РФ на територію материкової частини України.

«Поліція готова надати різнобічну допомогу представництву (президента в АР Крим), особливо у діяльності, направленій на повернення Україні окупованих територій, а також у недопущенні проїзду на територію країни людей, які приїздять сюди з метою скоєння тяжких злочинів, диверсійних актів», - додав Аброськін.