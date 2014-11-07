Звірства, яких не було: московський журналіст спростував брехню російських ЗМІ про Нацгвардію (відео)

Бойовики із Сніжного, що в Донецькій області, розповідали, що українські військовослужбовці нібито грабували і ґвалтували жителів сусідніх селищ - Саурівка та Степанівка, де самі мешканці, як виявилося, нічого про це не знають.

Розслідування провів спеціальний кореспондент російської Нової газети.

Журналіст пише, що вже п'ятий місяць село живе без світла і мобільного зв'язку. Не кажучи вже про інтернет - хоча користуватися ним тут особливо нікому. У Сауровці - як і до війни - живе лише п'ять осіб: дві літні пари і самотня бабуся. Із 12 будинків снарядами зруйновано три, але в них ніхто не жив. У тих, що ближче до кургану, осколками поламано шифер і розбите скло.

"Якщо б не ці "убиті і зґвалтовані", може, і не згадали б про нас. Брехня погана. Навіщо тільки плетуть? Соромно тепер до міста їздити", - кажуть місцеві жителі.

Кореспондент також перевірив чутки про нібито "звірства" бійців Нацгвардії у селищі Степанівка Шахтарського району. Селище зруйновано в боях майже наполовину. Колись тут було майже двісті будинків, близько тисячі осіб, три асфальтовані вулиці.

"Військові як військові були. У перші дні як українці зайшли, жорстко, звичайно, поводили себе. У будинки залітали, все дивились, шукали зброю, але потім йшли, нічого не брали. Пізніше вже нормально було. А як починався обстріл, так всі: і ми, і вони - ховалися по підвалах", - повідомив місцевий житель Артем, будинок якого був зруйнований під обстрілом.

При цьому бойовики Сніжного розповідали, що тут, як і в Сауровці, нібито "звірствувала" Нацгвардія: будинки грабували, ґвалтували жінок, а в підвали, де ховалися люди, "правосеки" кидали гранати. Але, як і у випадку з Саурівкою, місцеві нічого з цього не підтвердили.

Більш того, у Степанівці взагалі не було Нацгвардії: при облозі Савур-Могили село перебувало під контролем збройних сил України, потім українці були вибиті бойовиками.