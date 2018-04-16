В Україні ввели кримінальну відповідальність за добровільні статеві відносини з особою, яка не досягла 16 років

Відповідні зміни до закону підписав президент Петро Порошенко.

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави. Як зазначається, зміни до українського законодавства з питань захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації розроблені з метою гармонізації законодавства України із положеннями Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії до Конвенції ООН про права дитини, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства та Європейської соціальної хартії (переглянута). Комітет ООН з прав дитини у своїх Заключних спостереженнях щодо виконання Україною Конвенції ООН про права дитини від 1995, 2002, 2007 та 2011 років рекомендував Україні встановити чіткій мінімальний вік статевого повноліття.

Європейський комітет із соціальних прав Ради Європи у 2011 року виніс щодо України заключний висновок, в якому констатував невідповідність практики застосування п. 10 ст. 7 «Право дітей та підлітків на захист» Європейської соціальної хартії (переглянутої), що по суті стосується нездатності України захищати дітей від їх залучення до проституції та порнографії.

Законом передбачені зміни до ст. 155 Кримінального кодексу, якими криміналізуються добровільні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. Згідно зі змінами протиправні дії каратимуться обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов’язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що суттєво полегшує процес кваліфікації та доказування цього злочину.

Крім того, використання запропонованого у законі вікового критерію та відмова від вживання терміна «статева зрілість» різко знизить ймовірність об’єктивного ставлення у провину, оскільки суб’єктивна сторона цього складу злочину вимагає від винного усвідомлення, що потерпіла особа не досягла статевої зрілості.

Водночас фізіологічний (статевий) розвиток є індивідуальним і встановлення факту недосягнення потерпілою особою статевої зрілості не рідко вимагає спеціальних знань, а в окремих випадках є неможливим без проведення відповідної експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня ВР ухвалила закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації».