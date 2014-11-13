Міністри віддадуть місячну зарплату сім'ї Сенцова
Кабінет міністрів України на своєму засіданні 12 листопада ухвалив розпорядження «Про виплату щомісячної грошової допомоги родині українського кінорежисера та сценариста Сенцова О. Г.».
Про це повідомила прес-служба Міністерства культури.
«Олег Сенцов, який був незаконно затриманий співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, цинічно звинувачений у міфічному тероризмі та досі утримується під вартою на території Російської Федерації, має двох малолітніх дітей: 12-річну доньку Аліну та 9-річного сина Владислава. Ці діти, як ніхто інший зараз потребують уваги та підтримки, зокрема і фінансової. Саме тому уряд схвалив надання родині Олега Сенцова державної фінансової підтримки до моменту його звільнення», - зазначив міністр культури Євген Нищук.
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Члени Кабінету міністрів, за його словами, зі свого боку, також ухвали рішення передати цій родині свою місячну зарплату.