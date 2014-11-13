Міністри віддадуть місячну зарплату сім'ї Сенцова

Про це повідомила прес-служба Міністерства культури.

«Олег Сенцов, який був незаконно затриманий співробітниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, цинічно звинувачений у міфічному тероризмі та досі утримується під вартою на території Російської Федерації, має двох малолітніх дітей: 12-річну доньку Аліну та 9-річного сина Владислава. Ці діти, як ніхто інший зараз потребують уваги та підтримки, зокрема і фінансової. Саме тому уряд схвалив надання родині Олега Сенцова державної фінансової підтримки до моменту його звільнення», - зазначив міністр культури Євген Нищук.

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Члени Кабінету міністрів, за його словами, зі свого боку, також ухвали рішення передати цій родині свою місячну зарплату.