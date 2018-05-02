Настя Каменських поділилася раритетним фото з нагоди 12-річчя дуету з Потапом

У жовтні минулого року Потап і Настя заявили, що ставлять свій дует "на паузу".

Сьогодні групі #потапинастя 12 років 🎉🎊 @realpotap Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 1 Травень 2018 в 7:25 PDT Українська співачка Настя Каменських опублікувала старе фото з нагоди 12-річчя гурту "Потап і Настя". Знімок співачка опублікувала в Instagram. "Сьогодні групі "Потап і Настя" 12 років", - підписала фото артистка. Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року "Потап і Настя" зробили заяву щодо майбутнього дуету. Українські зірки записали звернення до фанатів, в якому оголосили про творчу паузу.

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