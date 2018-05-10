"Шансів на перемогу немає": українська співачка напророкувала провал MELOVIN на Євробаченні

Alyosha вважає, що все залежить від того, як MELOVIN себе проявить саме на виступі.

Українська співачка Alyosha вважає, що у MELOVIN немає шансів на перемогу на Євробаченні-2018.

Про це повідомляє NEWSONE. "Чесно кажучи, мені здається, що шансів на перемогу у нього немає. Як на мене, там є представники сильніше. Але все залежить від того, як MELOVIN себе проявить саме на виступі, тому тримаємо за нього кулачки", - заявила співачка.

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Крім того, вона вважає, що якщо і будуть скандали, то вони мабуть будуть пов'язані або з Росією, або з тим, що у когось в пісні знайдуть плагіат.

Раніше повідомлялося, що на думку букмекерів представник України на «Євробаченні-2018» Melovin з піснею «Under The Ladder» має гарні шанси на вихід у фінал конкурсу.

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