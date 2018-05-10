Євробачення-2018: другий півфінал (відео)
У столиці Португалії Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.
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Під час другого півфіналу виступили представники 18 країн, в тому числі український співак Melovin. Він виступив зі своєї конкурсної композицією Under the Ladder останнім, під 18 номером.
В Україні Євробачення 2018 транслювали відразу два телеканали - СТБ і UA: Перший. Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу також можна було на сайті УНІАН. Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2018 розпочалася о 22:00 за київським часом.
Коментувати другий півфінал на "UA: Перший" для українців будуть ведучий Євробачення 2017 Тимур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2010 році в Осло співачка ALYOSHA, а у фіналі коментатором стане співачка Джамала. На "СТБ" коментатором буде телеведучий і комік Сергій Притула.
Порядок виступу учасників другого півфіналу Євробачення 2018 (10 травня):
Норвегія – Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"
Румунія – The Humans "Goodbye"
Сербія – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"
Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are
Данія: Rasmussen - Higher Ground
Росія: Julia Samoylova - I Will not Break
Молдова: DoReDos - My Lucky Day
Нідерланди: Waylon - Outlaw in 'Em
Австралія: Jessica Mauboy - We Got Love
Грузія: Iriao - Sheni Gulistvis
Польща: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up
Мальта: Christabelle - Taboo
Угорщина: AWS - Viszlát nyár
Латвія: Laura Rizzotto - Funny Girl
Швеція: Benjamin Ingrosso - Dance Off You
Чорногорія: Vanja Radovanovic - Inje
Словенія: Lea Sirk - Hvala, ne!
Україна: MELOVIN - Under the Ladder
Дивіться трансляцію Євробачення-2018:
Нагадаємо, 8 травня відбувся перший півфінал Євробачення 2018, за результатами якого 10 країн отримали путівки у фінал конкурсу. В рамках першого півфіналу музичного конкурсу відбувся виступ учасників з 19 країн. На сцені стадіону Мео-Арена виступили представники Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Білорусі, Естонії, Болгарії, Македонії, Хорватії, Австрії, Греції, Фінляндії, Вірменії, Швейцарії, Ірландії та Кіпру.
За підсумками голосування в ході першого півфіналу у фінал Євробачення 2018 пройшли:
Албанія: Евгент Бушпепа - Mall
Чехія: Міколас Йозеф - Lie to Me
Литва: Єва Засимаускайте - When we're Old
Ізраїль: Нетта Барзілай - Toy
Естонія: Еліна Нечаєва - La Forza
Болгарія: EQUINOX - Bones
Австрія: Сезар Семпсон - Nobody But You
Фінляндія: Саару Аалто - Monsters
Ірландія: Райан О'шонессі - Together
Кіпр: Елені Фурейра - Fuego