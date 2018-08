Євробачення-2018: другий півфінал (відео)

Під час другого півфіналу Євробачення 2018 в Лісабоні виступили представники 18 країн, в тому числі український співак Melovin.

У столиці Португалії Лісабоні відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2018.

Під час другого півфіналу виступили представники 18 країн, в тому числі український співак Melovin. Він виступив зі своєї конкурсної композицією Under the Ladder останнім, під 18 номером.

В Україні Євробачення 2018 транслювали відразу два телеканали - СТБ і UA: Перший. Дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу також можна було на сайті УНІАН. Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2018 розпочалася о 22:00 за київським часом.

Коментувати другий півфінал на "UA: Перший" для українців будуть ведучий Євробачення 2017 Тимур Мірошниченко та представниця України на конкурсі в 2010 році в Осло співачка ALYOSHA, а у фіналі коментатором стане співачка Джамала. На "СТБ" коментатором буде телеведучий і комік Сергій Притула.

Порядок виступу учасників другого півфіналу Євробачення 2018 (10 травня):

Норвегія – Alexander Rybak "That'S How You Write А Song"

Румунія – The Humans "Goodbye"

Сербія – Sanja Ilić & Balkanika "Nova deca"

Сан-Марино: Jessika (feat. Jenifer Brening) - Who We Are

Данія: Rasmussen - Higher Ground

Росія: Julia Samoylova - I Will not Break

Молдова: DoReDos - My Lucky Day

Нідерланди: Waylon - Outlaw in 'Em

Австралія: Jessica Mauboy - We Got Love

Грузія: Iriao - Sheni Gulistvis

Польща: Gromee feat. Lukas Meijer - Light Me Up

Мальта: Christabelle - Taboo

Угорщина: AWS - Viszlát nyár

Латвія: Laura Rizzotto - Funny Girl

Швеція: Benjamin Ingrosso - Dance Off You

Чорногорія: Vanja Radovanovic - Inje

Словенія: Lea Sirk - Hvala, ne!

Україна: MELOVIN - Under the Ladder

Нагадаємо, 8 травня відбувся перший півфінал Євробачення 2018, за результатами якого 10 країн отримали путівки у фінал конкурсу. В рамках першого півфіналу музичного конкурсу відбувся виступ учасників з 19 країн. На сцені стадіону Мео-Арена виступили представники Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Білорусі, Естонії, Болгарії, Македонії, Хорватії, Австрії, Греції, Фінляндії, Вірменії, Швейцарії, Ірландії та Кіпру.

За підсумками голосування в ході першого півфіналу у фінал Євробачення 2018 пройшли:

Албанія: Евгент Бушпепа - Mall

Чехія: Міколас Йозеф - Lie to Me

Литва: Єва Засимаускайте - When we're Old

Ізраїль: Нетта Барзілай - Toy

Естонія: Еліна Нечаєва - La Forza

Болгарія: EQUINOX - Bones

Австрія: Сезар Семпсон - Nobody But You

Фінляндія: Саару Аалто - Monsters

Ірландія: Райан О'шонессі - Together

Кіпр: Елені Фурейра - Fuego