В Одесі сотні людей взяли участь в мегамарші у вишиванках (фоторепортаж)

Понад 600 людей зібралися на вулиці Дерибасівській - перехресті вулиці Преображенської, звідки стартувала хода.

В Одесі сьогодні сотні людей взяли участь в мегамарші у вишиванках.

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Як передає кореспондент УНІАН, понад 600 осіб зібралися на вулиці Дерибасівській - перехресті вулиці Преображенської, звідки стартувала хода. У марші взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

У колоні було багато дітей, деяких батьки несли на руках.

Учасники маршу несли банери «Мегамарш у вишиванках. Одеса», «Одна єдина соборна Україна», прапори України, прапор із написом: «Севастополь - це Україна», а також довгий (приблизно 7 м) рушник. Над головами підняли багатометрове синьо-жовте полотнище.

Під час ходи скандували: «Вишиванку одягаю - дуже стильно виглядаю!», «Слава - Україні, героям - слава!», «Одна єдина, соборна Україна!», «Якщо любиш рідний край, вишиванку одягай!», «Молдаванка і Пересип - у вишиванках вся Одеса!» та інші.

Молоді люди під час маршу били в барабани.

Колона пройшла центральними вулицями до пам'ятника Кобзарю, розташованому в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. Під час ходи робилися зупинки. Під час однієї з них люди висловили підтримку незаконно засудженому в Російській Федерації українцю Олегу Сенцову.