У Раді запропонували вирішення проблеми щодо житла для військових з окупованих територій

Внесений сьогодні Проект Закону пропонує посилити соцзахист та створити умови для реалізації конституційних прав військовослужбовців, які прибули з тимчасово окупованих територій та осіб, звільнених із військової служби після прибуття з окупованих територій.

Парламент зобов’язаний врегулювати питання забезпечення житлом війсковослужбовців з окупованих територій.

Про це заявила нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сьогодні вона спільно з колегами Іриною Геращенко, Ганною Гопко, Альоною Мотузко, Артуром Герасимовим, Тарасом Пастухом, Вадимом Денисенком, Олександром Бригинцем, Юрієм Березою, Іваном Вінником, Сергієм Кудлаєнком внесли в парламент проект закону “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (реєстраційний номер 8394). «Цей проект погоджено з Міністром оборони Степаном Полтораком та має повну підтримку в КМ (Кабміні – ред.). Тому сподіваюсь на те, що гальмування зазначеного законопроекту в парламенті не відбудеться і він буде ухвалений за основу та в цілому під час розгляду», – пише Фріз.

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Вона пояснила, що метою проекту Закону є посилення соціального захисту та створення умов для реалізації конституційних прав військовослужбовців, які прибули з тимчасово окупованих територій та осіб, звільнених із військової служби після прибуття з окупованих територій.

«На сьогодні законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, які прибули з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей, за якими зберігаються права власності на жилі приміщення, користування службовими жилими приміщеннями та жилими приміщеннями для постійного проживання, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях і проживання в яких унеможливлено. Наявність у зазначених осіб права власності на жилі приміщення, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, обмежує їхнє право на отримання житла для постійного проживання за новим місцем служби або перебування на квартирному обліку, оскільки передача жилого приміщення, що знаходиться на окупованій території, відповідному органу неможлива”, –зазначено в Пояснювальній записці до проекту закону.

Автори законопроекту пропонують парламенту визначити відповідний порядок, який дозволив би реалізувати цим особам конституційне право на забезпечення житлом.

«Зокрема, пропонується надати зазначеним категоріям військовослужбовців право на забезпечення житловими приміщеннями без урахування норми щодо надання жилого приміщення або грошової компенсації один раз протягом усього часу проходження військової служби; надати право на забезпечення жилим приміщенням за новим місцем служби або перебування (проживання) без урахування їхніх прав на користування наданими раніше службовими жилими приміщеннями, жилими приміщеннями для постійного проживання або права власності на жилі приміщення з одночасним припиненням цих прав у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України; надання права на забезпечення жилими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на квартирному обліку в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України», – уточнила нардеп.